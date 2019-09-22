Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk etti. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi mücadeleden 1-1 berabere ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı.
Alanyaspor'un galibiyet serisi Ankara'da son buldu. Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. İlk 4 haftada 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybı yaşadı.
Gençlerbirliği'nin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydederken Alanyaspor'un cevabı 66. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırsa da 13 puanla liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Ligin galibiyeti olmayan iki takımından biri olan Gençlerbirliği ise üst üste 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.
Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'ne konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.
44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Detaylar birazdan...
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 18:35
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
Toplam 1
Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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