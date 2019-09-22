Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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1-1 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında , 'u konuk etti. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi mücadeleden 1-1 berabere ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı.

'un galibiyet serisi 'da son buldu. 'in 5. haftasında ile Alanyaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. İlk 4 haftada 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybı yaşadı.

Gençlerbirliği'nin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydederken Alanyaspor'un cevabı 66. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırsa da 13 puanla liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Ligin galibiyeti olmayan iki takımından biri olan Gençlerbirliği ise üst üste 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'ne konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Detaylar birazdan...

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 18:35
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