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19 Eylül 2019, Perşembe
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Aytemiz 'dan 'kural hatası' açıklaması!

Aytemiz Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması!

Aytemiz , 'in 4. haftasında 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sarı-lacivertli kulübün 'ye yaptığı 'kural hatası' başvurusu ile alakalı resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Aytemiz Alanyaspor'un resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda 'nun, Başkanı sayın 'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Aytemiz Kulübü

Alanyaspor'un 2. golünde kural hatası var mı? Erman Toroğlu yorumladı

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 19:09
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