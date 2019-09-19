Aytemiz Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması!
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sarı-lacivertli kulübün TFF'ye yaptığı 'kural hatası' başvurusu ile alakalı resmi siteden bir açıklama yayınladı.
Aytemiz Alanyaspor'un resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygılarımızla...
Aytemiz Alanyaspor Kulübü
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 19:09
- Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'den son dakika açıklaması! TFF'ye Alanyaspor başvurusu...
- Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...
- Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor
- İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Aytemiz Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.