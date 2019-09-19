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Fenerbahçe'den son dakika açıklaması! TFF'ye Alanyaspor başvurusu...
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili kural hatası olduğuna ilişkin itiraz yapıldığını açıkladı. Son dakika haberine göre; sarı lacivertli kulüp, Aytemiz Alanyaspor maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması yönünde TFF'ye başvuruda bulundu.
19 Eylül 2019 Perşembe 17:15
Güncelleme: 19.09.2019 18:03
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Açıklamada, "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştur.
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Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45 2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir.
BAŞVURUDA BULUNDUĞUMUZ KURAL HATALARI:
Müsabakanın İlk Yarısının (45 2.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:
Söz konusu müsabakada; ilk yarının 45 2. dakikasında Alanyaspor lehine verilen taç atışı kararının ardından Alanyaspor futbolcusu Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullanmıştır.
Bu esnada müsabaka hakeminin uyarısı olmuştur. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor'un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.