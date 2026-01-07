CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Antrenmana yine çıkmadı

Beşiktaş'ta Rafa Silva düğümü çözülmeyi beklerken Portekizli oyuncunun siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği son antrenmana da çıkmadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:14
Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Rafa Silva ile ilgili belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gerçekleştirilen son antrenmana katılım sağlamadığı ortaya çıktı. Kulüp cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuya başta eski kulübü Benfica olmak üzere Avrupa ekiplerinden ilgi olduğu konuşulsa da, bu ilginin henüz somut bir teklife dönüşmediği ifade ediliyor. Yönetimin, iyi bir bonservis bedeli elde edilmeden Rafa Silva'nın ayrılığına onay vermeyi düşünmediği, bu doğrultuda gelen teklifleri de titizlikle değerlendireceği kaydedildi.

