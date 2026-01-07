CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona-Athletic Bilbao maçı CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Athletic Bilbao maçı CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde Barcelona, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. La Liga'daki müthiş formunu kupa ile taçlandırmak isteyen Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, turnuvanın en çok kazananı unvanını korumayı hedeflerken; Kral Kupası finalisti olarak turnuvaya katılan Ernesto Valverde’nin Bilbao’su ise 'Kupa Beyi' kimliğini Suudi Arabistan'da da konuşturup adını finale yazdırmanın peşinde. Peki Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:53
Barcelona-Athletic Bilbao maçı CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cidde'deki Al-Inma (Kral Abdullah) Stadyumu, İspanyol futbolunun iki devini Süper Kupa heyecanıyla ağırlıyor. Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha'nın kanatlardaki yaratıcılığına güvenirken, gol yollarındaki seçimler kaderini belirleyecek. Athletic Bilbao cephesinde ise tüm gözler, transfer piyasasının gözdesi Nico Williams ve tecrübeli ağabeyi Inaki Williams üzerinde olacak. İki takım arasında bu sezon oynanan lig maçını Barcelona kazansa da, Süper Kupa'nın tek maçlık eleme usulü her zaman sürprizlere davetiye çıkarıyor. Peki Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Athletic Bilbao maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Alinma Bank Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Barcelona-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Isidro Diaz de Mera Escuderos'un yöneteceği Barcelona-Athletic Bilbao maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Barcelona-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

Athletic Bilbao : Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

ASpor CANLI YAYIN

