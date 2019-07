Süper Lig özeti (07.07.19)

OLKOWSKİ GAZİŞEHİR'DE

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, Bolton'un sağ bekini kaptı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Pawel Olkowski ile her konuda anlaşan Güneydoğu ekibi, iki yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Polonyalı futbolcunun bugün Gaziantep'e gelerek yeni takımının kampına katılacağı açıklandı.



SİVAS'TAN MÜJDE

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı- beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, beklediği isimler olduğunu vurgulayıp, "Kampa eksik başladık ama kısa süre içinde birkaç ismin takıma katılmasını bekliyoruz" sözlerini sarfetti.



DENİZLİSPOR ONA KAVUŞTU!

Tam 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega dün şehre geldi. Başkan Ali Çetin ile tesisleri ve stadı gezen Kolombiyalı futbolcu, daha sonra takımın Afyon'daki kampına katıldı. İyi bir ekip olduklarını belirten Çetin, "Her şey Denizlispor'un daha iyi yerlere gelmesi için" diye konuştu.



KAYSERİSPOR'A FRANSIZ STOPER

Kayserispor'da transfer harekatı devam ediyor. Ömer Uzun'a önceki gün imza attıran sarı-kırmızılılar, dün de Brugge ile sözleşmesi sona eren Benoit Poulain anlaştı. Çarşamba günü Kayseri'ye gelecek olan 31 yaşındaki stoperin 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıkladı. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi ile 32 resmi maça çıkan Poulain, 1 kez de gol sevinci yaşadı.



KONYA İÇİN VARSA YOKSA AYTAÇ KARA

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Aytaç Kara'dan vazgeçmiyor. Süper Lig'e veda eden Bursaspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta sahada ısrarcı olan yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile transfer yarışını sürdürüyor. İstanbul ekibinin de transfer etmek istediği Aytaç için temaslarına devam eden Konyaspor'un imza attırmak için tüm şartları zorladığı kaydediliyor. Aykut Kocaman da yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek için ısrarcı davranıyor.



YUMLU GÖZ GÖZ'E

Yeni Malatyaspor'un yıldız isimlerinden Murat Yıldırım, yeni sezon öncesi kısa bir değerlendirme yaptı. Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri için zor bir süreçten geçeceklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Üst sıraları zorlamak istiyoruz. Yeni bir süreç var önümüzde. Üç kulvarda devam edeceğiz ve ne getireceğini bilemiyoruz. Avrupa'da gruplara kalırsak ondan sonraki süreç daha farklı olabilir" dedi.



PAŞA HIZ KESMİYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa hız kesmiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştiren İstanbul ekibi, akşam ise sahada taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. Lacivert- beyazlılar, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.