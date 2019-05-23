Juventus Merih Demiral'i transfer etmek istiyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Avrupa devi 'e talip oldu

Avrupa devi Merih Demiral'e talip oldu

İtalyan ekibi Sassuolo forması giyen milli futbolcu için 'un girişimlere başladığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün genç defans oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden , döneminde ilk adımını milli futbolcu için atıyor.

Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Sassuolo forması giyen defans oyuncusu Merih Demiral için girişimlere başladı. İtalyan basınından 'un duyurduğu habere göre 21 yaşındaki genç futbolcu gösterdiği performansla İtalyan devinin listesine girdi. Juventus'un milli yıldıza 5 yıllık kontrat önereceği ifade ediliyor. İtalyan gazeteci Di Marzio da Juventus'un milli futbolcuyla ilgilendiğini ve oyuncunun bonservisinin 15 milyon euro civarında olacağını paylaştı.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da 'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında ekibi 'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

POCHETTINO SERVET İSTEDİ

Teknik direktör arayışı içinde olan Juventus'ta, gündeme gelen ilk isim Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam 4 yıllık anlaşma için toplan 80 milyon euro talep etti. Anlaşmanın yakın zamanda sağlanabileceği belirtiliyor.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 15:11
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