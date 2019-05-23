Avrupa devi Merih Demiral'e talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, transfer döneminde ilk adımını milli futbolcu Merih Demiral için atıyor.

Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Sassuolo forması giyen defans oyuncusu Merih Demiral için girişimlere başladı. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un duyurduğu habere göre 21 yaşındaki genç futbolcu gösterdiği performansla İtalyan devinin listesine girdi. Juventus'un milli yıldıza 5 yıllık kontrat önereceği ifade ediliyor. İtalyan gazeteci Di Marzio da Juventus'un milli futbolcuyla ilgilendiğini ve oyuncunun bonservisinin 15 milyon euro civarında olacağını paylaştı.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da Sporting Lizbon'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

POCHETTINO SERVET İSTEDİ

Teknik direktör arayışı içinde olan Juventus'ta, gündeme gelen ilk isim Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam 4 yıllık anlaşma için toplan 80 milyon euro talep etti. Anlaşmanın yakın zamanda sağlanabileceği belirtiliyor.