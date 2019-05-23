Barcelona Ludovit Reis'i kadrosuna katıyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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genç yeteneği kadrosuna katıyor

Barcelona genç yeteneği kadrosuna katıyor

Katalan devi , Ajax'tan renklerine bağladığı De Jong'un ardından bir başka Hollandalı yıldızı kadrosuna katıyor. 18 yaşındaki 'in bugün ilerleyen saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.

ekiplerinden transferde hız kesmiyor. Katalan temsilcisi son olarak, Ligi takımlarından Groningen'de forma giyen 18 yaşındaki 'i renklerine bağlıyor.

Hollanda'da başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğin dün Barcelona'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. Bugün resmen açıklanması beklenen Hollandalı oyuncu için kulübüne bonuslarla birlikte 7.7 milyon euro ödenecek. Hollanda'nın U19 takımının da vazgeçilmez defansif orta saha oyuncusu olan Reis, Katalan ekibiyle 2024'e kadar sözleşme imzalayacak.

LUDOVİT REİS KİMDİR?

1 Haziran 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelen Slovak asıllı genç futbolcu Reis, futbola Groningen'in alt yapısında başladı. 2017'de A takımla sözleşme imzalayan 18'lik defansif orta saha oyuncusu bu sezon ligde çıktığı 29 maçta bir gol atarken bir de asist yaptı. Reis'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

  1. 23.05.2019
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