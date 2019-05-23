Barcelona genç yeteneği kadrosuna katıyor
Katalan devi Barcelona, Ajax'tan renklerine bağladığı De Jong'un ardından bir başka Hollandalı yıldızı kadrosuna katıyor. 18 yaşındaki Ludovit Reis'in bugün ilerleyen saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona transferde hız kesmiyor. Katalan temsilcisi son olarak, Hollanda Ligi takımlarından Groningen'de forma giyen 18 yaşındaki Ludovit Reis'i renklerine bağlıyor.
Hollanda'da başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğin dün Barcelona'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. Bugün resmen açıklanması beklenen Hollandalı oyuncu için kulübüne bonuslarla birlikte 7.7 milyon euro ödenecek. Hollanda'nın U19 takımının da vazgeçilmez defansif orta saha oyuncusu olan Reis, Katalan ekibiyle 2024'e kadar sözleşme imzalayacak.
LUDOVİT REİS KİMDİR?
1 Haziran 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelen Slovak asıllı genç futbolcu Reis, futbola Groningen'in alt yapısında başladı. 2017'de A takımla sözleşme imzalayan 18'lik defansif orta saha oyuncusu bu sezon ligde çıktığı 29 maçta bir gol atarken bir de asist yaptı. Reis'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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