Avrupa'dan futbol (22.05.19)
Avrupa futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik.
HAZARD TAMAM
Borussia Dortmund transfer dönemine hızlı girdi. Alman ekibi M'Gladbach'ın 26 yaşındaki oyuncusu Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi için 25 milyon euro dönecek. Thorgan, Chelsea'de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi.
RAKİTİC: GELSİN
Barcelona'da taraftarın sıcak bakmadığı Antoine Griezmann ismine takım içinden destek geldi. Rakitic "O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gelirse Barça'ya çok faydalı olacaktır. Onun gibi yetenekli bir futbolcuyu takımda isterim" dedi.
İSCO İÇİN KAPIŞMA
Real Madrid'in yıldızı İsco, Manchester'ın kırmızı ve mavi yakasını birbirine düşürdü. Premier Lig'in iki dev ekibi de İsco'yu istiyor. İspanyol ekibi ise İsco için 120 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
İKER'İN CANI SIKKIN
Porto'nun kalecisi Casillas 2 hafta önce kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli eldiven şimdi de eşi Carbonero'nun kansere yakalandığı açıkladı. Casillas "Bir şoku atlatamadan hayat bize bir daha sürpriz yaptı" dedi.
SARRİ JUVENTUS'A
Chelsea'de istenmeyen adam haline gelen Sarri, İtalya'ya dönüyor. Deneyimli çalıştırıcının, Allegri'nin yerine Juventus'un başına geçeceği kaydedildi. Yönetim bu şekilde düşünürken Ronaldo ise Ancelloti'yi istiyor.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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