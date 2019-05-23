Avrupa'dan futbol (22.05.19)

HAZARD TAMAM

Borussia Dortmund transfer dönemine hızlı girdi. Alman ekibi M'Gladbach'ın 26 yaşındaki oyuncusu Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi için 25 milyon euro dönecek. Thorgan, Chelsea'de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi.



RAKİTİC: GELSİN

Barcelona'da taraftarın sıcak bakmadığı Antoine Griezmann ismine takım içinden destek geldi. Rakitic "O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gelirse Barça'ya çok faydalı olacaktır. Onun gibi yetenekli bir futbolcuyu takımda isterim" dedi.



İSCO İÇİN KAPIŞMA

Real Madrid'in yıldızı İsco, Manchester'ın kırmızı ve mavi yakasını birbirine düşürdü. Premier Lig'in iki dev ekibi de İsco'yu istiyor. İspanyol ekibi ise İsco için 120 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.



İKER'İN CANI SIKKIN

Porto'nun kalecisi Casillas 2 hafta önce kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli eldiven şimdi de eşi Carbonero'nun kansere yakalandığı açıkladı. Casillas "Bir şoku atlatamadan hayat bize bir daha sürpriz yaptı" dedi.



SARRİ JUVENTUS'A

Chelsea'de istenmeyen adam haline gelen Sarri, İtalya'ya dönüyor. Deneyimli çalıştırıcının, Allegri'nin yerine Juventus'un başına geçeceği kaydedildi. Yönetim bu şekilde düşünürken Ronaldo ise Ancelloti'yi istiyor.