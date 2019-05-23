Avrupa'dan futbol (22.05.19)
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'dan futbol (22.05.19)

Avrupa'dan futbol (22.05.19)

futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik.

HAZARD TAMAM
Borussia Dortmund transfer dönemine hızlı girdi. Alman ekibi M'Gladbach'ın 26 yaşındaki oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi için 25 milyon euro dönecek. Thorgan, 'de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi.

RAKİTİC: GELSİN
'da taraftarın sıcak bakmadığı Antoine Griezmann ismine takım içinden destek geldi. Rakitic "O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Gelirse Barça'ya çok faydalı olacaktır. Onun gibi yetenekli bir futbolcuyu takımda isterim" dedi.

İSCO İÇİN KAPIŞMA
'in yıldızı İsco, Manchester'ın kırmızı ve mavi yakasını birbirine düşürdü. 'in iki dev ekibi de İsco'yu istiyor. İspanyol ekibi ise İsco için 120 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

İKER'İN CANI SIKKIN
Porto'nun kalecisi Casillas 2 hafta önce kalp krizi geçirmişti. Tecrübeli eldiven şimdi de eşi Carbonero'nun kansere yakalandığı açıkladı. Casillas "Bir şoku atlatamadan hayat bize bir daha sürpriz yaptı" dedi.

SARRİ JUVENTUS'A
Chelsea'de istenmeyen adam haline gelen Sarri, 'ya dönüyor. Deneyimli çalıştırıcının, Allegri'nin yerine 'un başına geçeceği kaydedildi. Yönetim bu şekilde düşünürken Ronaldo ise Ancelloti'yi istiyor.

  1. 23.5.2019
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