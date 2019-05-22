Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Portekiz Ligi takımlarından Porto forması giyen ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi ile futbolseverleri korkutan tecrübeli file bekçisi Iker Casillas'a bir kötü haber daha geldi.

fotomac.com.tr / Dış Haberler

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:42
Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen tecrübeli kaleci Iker Casillas, geçetiğimiz günlerde takımıyla çıktığı antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve bir operasyon geçirmişti.

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Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan duyuran Casillas, gelen yoğun "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür etmiş ve futbol kariyerine de devam etmek istediğini ifade etmişti.

Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Deneyimli file bekçisi kısa süre içerisinde bir başka kötü haberle sarsıldı.

Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Casillas ile 2016 yılında hayatını birleştiren spor muhabiri Sara Carbonero kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Carbonero tedavi sürecine ilişkin, şu ifadeleri kullandı;

Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor

"Sakinim ve inanıyorum ki her şey yolunda gidecek. Sürecin zor olduğunu biliyorum ama sonunun güzel olacağını düşünüyorum. Ailem, arkadaşlarım ve doktorlarımdan muhteşem bir destek görüyorum."

Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor
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