Vali Yerlikaya TFF Başkanı Güreli'yi ziyaret etti
13 Mart 2019, Çarşamba
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Vali Yerlikaya Başkanı Güreli'yi ziyaret etti

Vali Yerlikaya TFF Başkanı Güreli'yi ziyaret etti

, () Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete TFF Başkanvekilleri ve ile genel sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak 2019 ile 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları ev sahipliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, başkan Hüsnü Güreli ve başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu tarafından 'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı A forması ve hediye takdim ederken ziyaret tesislerin gezilmesi ile sona erdi.

  1. 13.03.2019
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