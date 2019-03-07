Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın

20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor



9 Mart Cumartesi

16.00 Trabzonspor - Akhisarspor

19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor



11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor