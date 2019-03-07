Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor
9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Akhisarspor
19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 09:59
-
Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
-
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.