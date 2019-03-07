Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı
07 Mart 2019, Perşembe
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'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup - Evkur maçı ile açılacak.

'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında ile karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider , sahasında ile mücadele edecek. , 'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın
20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor

9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Akhisarspor
19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 - İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 09:59
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