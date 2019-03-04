Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
04 Mart 2019, Pazartesi
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Akhisarspor - | CANLI

Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

'in son sırasındaki Akhisarspor, ile çıkışa geçen 'u konuk edecek.

Spor Toto 'de 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasındaki Akhisarspor, ile çıkışa geçen 'u konuk edecek.

Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

İLK 11'LER!

Aytemiz Alanyaspor XI: Haydar, Tzavellas, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Sural.

Akhisarspor XI: Lukac, Cocalic, , Caner, Kadir, Serginho, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila.

Yeşil siyahlılar'da sakatlıkları süren , Dany, Eray, Güray, Lopes, cezalı Manu ile kaleci Fatih görev almayacak. Aytemiz Alanyaspor'da ise Cisse cezası nedeniyle, Obi ve Fernandes ise sakatlıklıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekip geride kalan 23 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 18 puanla 18. sırada yer alıyor. Konuk Aytemiz Alanyaspor ise, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 31 puanla 9. sırada.

  1. 04.03.2019
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