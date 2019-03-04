Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in son sırasındaki Akhisarspor, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde ligin son sırasındaki Akhisarspor, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.
İLK 11'LER!
Aytemiz Alanyaspor XI: Haydar, Tzavellas, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Sural.
Akhisarspor XI: Lukac, Cocalic, Zeki Yavru, Caner, Kadir, Serginho, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila.
Yeşil siyahlılar'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Güray, Lopes, cezalı Manu ile kaleci Fatih görev almayacak. Aytemiz Alanyaspor'da ise Cisse cezası nedeniyle, Obi ve Fernandes ise sakatlıklıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Ev sahibi ekip geride kalan 23 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 18 puanla 18. sırada yer alıyor. Konuk Aytemiz Alanyaspor ise, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 31 puanla 9. sırada.
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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