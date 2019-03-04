Akhisarspor - Alanyaspor maçından kareler

Süper Lig'in son sırasındaki Akhisarspor, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
4 Mart 2019 Pazartesi 22:44
Güncelleme: 04.03.2019 22:44
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Spor Toto Süper Lig'de son sıradaki Akhisarspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı, kümede kalma yarışında umut tazeledi: 3-1.
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Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 65'inci dakikada Akhisar kalecisi Lukac'ın hatasıyla öne geçti.
Yeşil-siyahlılar bu gollere 74 ve 87'nci dakikalarda Zeki ile 77'nci dakikada Bilal Kısa'yla karşılık verdi.
Ligde 8 maçlık galibiyet hasretine son verirken, ikinci yarıda ilk kez kazanan Akhisarspor, 21 puanla son sırada kalmasına rağmen kalan 10 hafta öncesi umutlarını artırdı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.