Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi bitti
23 Şubat 2019, Cumartesi
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'de dönemi bitti

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi bitti

'de 'a kaybeden 'de Teknik Direktör ile yolların ayrıldığı, ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

'de dönemi sona erdi. Ligde son olarak 'a kaybeden İzmir temsilcisinde taraftarların istifaya davet ettiği deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. Özdeş'in Göztepe macerası yalnızca 8 hafta sürerken, sarı-kırmızılılar bu süreçte beklentilerin bir hayli altında kaldı. Göztepe, Özdeş idaresinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, tecrübeli teknik adam maç başı 0.8 puan ortalaması yakalayabildi. Özdeş, bu sabah yapılan antrenmanda takımın başında yer alırken, antrenmanın ardından takımıyla yolları ayrıldı. Deneyimli teknik adamın sabah yapılan antrenmanın ardından oyuncularla ve personel ile vedalaştığı öğrenildi. Resmi açıklamanın da ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.

Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe'de, teknik adamlık koltuğu için 'ın ismi ön plana çıkıyor. Çalımbay'ın yanı sıra , ve İbrahim Üzülmez'in de sarı-kırmızılıların listesinde yer aldığı iddia ediliyor.

  1. 23.02.2019
  2. Güncelleme: 23.02.2019 20:19
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