Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi bitti
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı, ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.
Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Ligde son olarak Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisinde taraftarların istifaya davet ettiği deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. Özdeş'in Göztepe macerası yalnızca 8 hafta sürerken, sarı-kırmızılılar bu süreçte beklentilerin bir hayli altında kaldı. Göztepe, Özdeş idaresinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, tecrübeli teknik adam maç başı 0.8 puan ortalaması yakalayabildi. Özdeş, bu sabah yapılan antrenmanda takımın başında yer alırken, antrenmanın ardından takımıyla yolları ayrıldı. Deneyimli teknik adamın sabah yapılan antrenmanın ardından oyuncularla ve personel ile vedalaştığı öğrenildi. Resmi açıklamanın da ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.
Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe'de, teknik adamlık koltuğu için Rıza Çalımbay'ın ismi ön plana çıkıyor. Çalımbay'ın yanı sıra Mesut Bakkal, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'in de sarı-kırmızılıların listesinde yer aldığı iddia ediliyor.
- 23.02.2019
- Güncelleme: 23.02.2019 20:19
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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