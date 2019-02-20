BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
20 Şubat 2019, Çarşamba
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BB Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

, 'in 23. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamlandı.

, 24 Şubat Pazar günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 20.2.2019 21:00
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