BB Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.