MHK toptan istifa etti!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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toptan istifa etti!

MHK toptan istifa etti!

() Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Başkanlığı'na verdi.

Başkan 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifaen görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22'nci haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva'dan ayrıldı. Olağanüstü durum sonrası 'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.

Yusuf Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu: Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve ), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, , Alican Lakot, Murat Ilgaz, , Ahmet Erdoğan.

  1. 13.2.2019 18:35
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