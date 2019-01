MHK Kış Semineri kapanış ve FIFA Kokart Takma töreni Antalya'da yapıldı. Törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bazı kulüp başkan ve teknik direktörleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yöneticiler katıldı. Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya yaptığı konuşmada, hakemlere yönelik şiddetin önüne geçeceklerinin altını çizdi. Yerlikaya, "Şimdi yeni düzenlemede 6222'de değişim ve dönüşüm yaşanacak. Hem İçişleri hem Adalet hem Gençlik Spor Bakanlığımız birlikte çalışıyor. Göğsünde Al bayrağı olan birisine küfür etmek bence de yanlış. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.



'KURT AĞACIN İÇİNDEDİR'



Hakemlere yönelik eleştirilerin acımasız olduğunu savunan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Hakemimiz sahaya girer; gördüğünü çalar. Ama saha dışındaki bir arkadaşımız o kararın yanlış olduğunu savunur; bu, toplumda infial yaratır. Birbirimizi eleştirmeyelim. Kurt ağacın içindedir. Önce kapımızın önünü temizleyelim. Herkes eleştirecek ama biz doğruyu yapacağız. Sizler hepiniz maçı izliyorsunuz. Sayın Başkanımız an be an cep telefonundan maçları takip ediyor. Her anı, her pozisyonu tek tek inceliyor. Sonuçlara bakıyor. İnşallah Başkanımızın önderliğinde hakemlere yönelik şiddeti engelleyeceğiz" diye konuştu.



'GÖRDÜĞÜNÜ ÇALAN HAKEM İSTİYORUZ'



Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da seminerde yaptığı konuşmada, hakemlerden cesur davranmalarını istedi. Başkan Orman, "Oyuncu, teknik adam, yöneticiler hata yapıyor, hakem de hata yapacaktır ama bizim istediğimiz maç öncesinde etki altında kalmamak, maç anında gördüğünü çalan, baskı anında kararını değiştirmeyen yapı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'HİÇBİR HAKEMIMIZI FEDA ETMEYIZ'



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldikleri günden beri hakemler için ayrı bir sayfa açtıklarını, hakemlerin futbolun en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Harika bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Başkan Demirören, "VAR'ın etkisi çok büyük oldu. VAR sistemiyle futbolda hata minimuma indi. VAR'ın, hakemlerin tartışıldığı bir Galatsaray- Konya maçını yaşadık. Ben ve yönetim kurulum, hiçbir takım, hiçbir kişi, hiçbir camia için hiçbir hakemimizi feda etmeyiz" şeklinde konuştu.