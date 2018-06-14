FETÖ'den yargılanan şok isimler!
G.Antep, F.Bahçe ve Başakşehir'de oynayan eski futbolcu; Emre Belözoğlu'nun evinde toplandıklarını, Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'ün de katıldığını itiraf etti
Futbolda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcuların savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen Bekir İrtegün, savcılık ifadesinde birçok futbolcunun ismini verdi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İrtegün, FETÖ ile 2007-2008 yıllarında G.Antep'te tanıştığını belirterek, "Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009'da F.Bahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem F.Bahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün, birkaç kez ise sohbetin şu an Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını anlattı.
Şüpheli Uğur Boral ise bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
15'er yıl hapis
Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral gibi ünlü eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi hakkında, 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. FETÖ şüphelileri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
- 14.6.2018 10:11
-
Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
-
Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
FETÖ'den yargılanan şok isimler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.