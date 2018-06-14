FETÖ'den yargılanan şok isimler!

Futbolda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcuların savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen Bekir İrtegün, savcılık ifadesinde birçok futbolcunun ismini verdi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İrtegün, FETÖ ile 2007-2008 yıllarında G.Antep'te tanıştığını belirterek, "Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009'da F.Bahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem F.Bahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün, birkaç kez ise sohbetin şu an Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını anlattı.

Şüpheli Uğur Boral ise bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

15'er yıl hapis

Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral gibi ünlü eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi hakkında, 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. FETÖ şüphelileri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.