İki füze direkten geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor karşısında ilk yarıda birçok gol pozisyonuna giren F.Bahçe'nin iki topu da direkten döndü. 35'te Duran'ın füzesinde Okan'ın çeldiği top üst direkten geri geldi. 40'ta da Asensio'nun müthiş falso verdiği top yan direkten döndü

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Turkcell Süper Kupa'da finale adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıda çok etkili bir oyun ortaya koydu. Özellikle Samsunspor'dan transfer ettiği yeni yıldızı Musaba'yla başlattığı ataklarda birçok gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, ilk yarıda iki kez direğe takıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan gönderdiği füzede, kaleci Okan Kocuk müdahale etti. Okan'dan seken top üst direkten oyun alanına geri döndü. Hemen 5 dakika sonrasında ise bu sefer İspanyol yıldız Asensio, direği geçemedi. 40. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio, kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla şık bir kavisli füze gönderdi. Kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında kaleye yönelen top, direğe çarparak oyun alanına geri geldi. 5 dakikada 2 top direkte patladı.

SON DAKİKA
