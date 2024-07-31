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Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa biletleri 2024 | GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, nereden alınır?

Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa karşılaşması için geri sayım başladı. Futbol severlerin yakından takip ettiği maç için araştırmalar da hız kazandı. Maçı tribünlerden seyretmek isteyenler bilet için sorgulama yapıyor. GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, nereden alınır? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:11
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Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa biletleri 2024 | GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, nereden alınır?

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması Süper Kupa maçları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Şimdiden fanatiklerin ilgisini kazanan maç ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, GS-BJK Süper Kupa maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı, nereden alınır? İşte yanıtı...

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının biletleri, 30 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

GS-BJK SÜPER KUPA BİLETLERİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan da satın alınabilecek. Tüm biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacak.

GS-BJK SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.

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