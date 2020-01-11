Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu böyle ifşa etti: Bana özelden...
Ünlü sunucu Ece Erken yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine sosyal medyadan gönderdiği özel mesajla "gülücük emojisi" attığını söyledi.
Sunucu Ece Erken, kendisine sosyal medyadan gelen mesajla küplere bindi. Erken, bir televizyon programında dün Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine DM'den gülücük yolladığını açıkladı.
"Bana kimse gülen surat atamaz" diyen sunucu oyuncuyu sarı-lacivertli yönetime bildirdiğini dile getirdi. Sözlerine devam eden Erken, "O futbolcu, şikayet sonrası mesajı hemen sildi" dedi.
Ece Erken'in bu açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarlar bu ismin kim olduğu konusunda tartışma başlattılar.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 11:58
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Yorum
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Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu böyle ifşa etti: Bana özelden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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