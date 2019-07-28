Henry Onyekuru evlendi - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Spor Magazin Haberleri Henry Onyekuru evlendi

evlendi

Henry Onyekuru evlendi

Geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı futbolcu 'de dünyaevine girdi. Yıldız futbolcunun düğününe milli takımdan arkadaşları katıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın geçen sezon İngiliz ekibi Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan evlendi.

'de düzenlenen törenle dünyaevine giren Nijeryalı futbolcuya bu mutlu gününde milli takımdan arkadaşları eşlik etti. Ayrıca 22 yaşındaki yıldız futbolcu ve eşinin basına yansıyan fotoğraflarında yerel kıyafet giydikleri görüldü.

Öte yandan Onyekuru'nun giydiği tişörtteki 'Aslan' detayı dikkatlerden kaçmadı.



  1. 28.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henry Onyekuru evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN