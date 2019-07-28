Henry Onyekuru evlendi
Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru Benin'de dünyaevine girdi. Yıldız futbolcunun düğününe milli takımdan arkadaşları katıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın geçen sezon İngiliz ekibi Everton'dan kiraladığı ve performansıyla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru evlendi.
Benin'de düzenlenen törenle dünyaevine giren Nijeryalı futbolcuya bu mutlu gününde milli takımdan arkadaşları eşlik etti. Ayrıca 22 yaşındaki yıldız futbolcu ve eşinin basına yansıyan fotoğraflarında yerel kıyafet giydikleri görüldü.
Öte yandan Onyekuru'nun giydiği tişörtteki 'Aslan' detayı dikkatlerden kaçmadı.
- 28.07.2019
- Galatasaray'a transferde kötü haber! "Transfer bitti derken..."
- Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
- Ve plan tamam! Fenerbahçe'ye transfer yağmuru
- Galatasaray'ın ilgilendiği Ribery'e dev talip!
- Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Henry Onyekuru evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.