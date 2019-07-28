Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlayacak. Sarı-kırmızılıların Falcao transferini bitirmesi beklenirken, Cimbom atağa kalktı ve milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübünü de ikna eden Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe de istiyordu.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:46 Güncelleme: 28.07.2019 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





