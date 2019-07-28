HaberlerGaleriFenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor
Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor
Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlayacak. Sarı-kırmızılıların Falcao transferini bitirmesi beklenirken, Cimbom atağa kalktı ve milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübünü de ikna eden Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe de istiyordu.
28 Temmuz 2019 Pazar 08:46
Güncelleme: 28.07.2019 08:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in şon şampiyonu Galatasaray transferde dur durak bilmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao'u ikna çabaları sürerken Gcimbom'dan sürpriz bir transfer geldi.
Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in "Oğlum" dediği milli futbolcu ile anlaşama sağladı.
bonservis bedeli, konusunda futbolcunun kulübünü de ikna eden sarı-kırmızılıların transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...
Kayseri Başkanı Erol Bedir, "3 Ağustos'a kadar Deniz'le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz" dedi ama Cimbom, oyuncuyu bitirdi.