Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlayacak. Sarı-kırmızılıların Falcao transferini bitirmesi beklenirken, Cimbom atağa kalktı ve milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübünü de ikna eden Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Galatasaray'ın transferini bitirdiği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe de istiyordu.
28 Temmuz 2019 Pazar 08:46 Güncelleme: 28.07.2019 08:46
Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Spor Toto Süper Lig'in şon şampiyonu Galatasaray transferde dur durak bilmiyor.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Falcao'u ikna çabaları sürerken Gcimbom'dan sürpriz bir transfer geldi.

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in "Oğlum" dediği milli futbolcu ile anlaşama sağladı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

bonservis bedeli, konusunda futbolcunun kulübünü de ikna eden sarı-kırmızılıların transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız Galatasaray'a imza atıyor

Kayseri Başkanı Erol Bedir, "3 Ağustos'a kadar Deniz'le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz" dedi ama Cimbom, oyuncuyu bitirdi.

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