CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Final maçımız

Final maçımız

“Bir an önce alt sıralardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp, üst sıradaki yerimizi alacağız”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Final maçımız

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan teknik direktör Mehmet Altıparmak karşılaşmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başladık adeta. Ancak yakaladığımız pozisyonlarda 1-1'i bulsak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık.

BELKİ MAĞLUP OLDUK AMA...

Ama golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettirdik. Belki kazanamadık, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa FK maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız."

İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

Mehmet Altıparmak, "Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak" dedi.

F.Bahçe'de Orkun gerçeği ortaya çıktı!
G.Saray'da Ajax planı hazır!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32