Final maçımız

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesinde konuşan teknik direktör Mehmet Altıparmak karşılaşmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başladık adeta. Ancak yakaladığımız pozisyonlarda 1-1'i bulsak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık.

BELKİ MAĞLUP OLDUK AMA...

Ama golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettirdik. Belki kazanamadık, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa FK maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız."

İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

Mehmet Altıparmak, "Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak" dedi.