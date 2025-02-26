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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'dan yabancı hakem açıklaması: Türk futboluna yapılmış bir hakarettir

Net Global Sivasspor'dan yabancı hakem açıklaması: Türk futboluna yapılmış bir hakarettir

Net Global Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulübün resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte yabancı hakem kararı üzerine dikkat çeken ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 17:44 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 17:47
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Net Global Sivasspor'dan yabancı hakem açıklaması: Türk futboluna yapılmış bir hakarettir

Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR uygulaması sürerken Galatasaray-Fenerbahçe maçının orta hakemi olarak Slavko Vincic görev almıştı.

Derbinin ardından yabancı hakem tartışmaları büyürken bir açıklama da Net Global Sivasspor'dan geldi.

Yiğidolar'ın Başkanı Bahattin Eken, kulübün resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınlayarak TFF'nin yabancı hakem politikasını eleştirdi.

İŞTE O İFADELER

"Son dönemde Türk futbolunun içine sürüklendiği süreç, bizleri derinden üzmüştür. Net Global Sivasspor Kulübü olarak, daha önce çoğu kulübün de onay verdiği gibi, yabancı VAR hakemi uygulamasına onay verdik. Ancak geldiğimiz noktada bunun bir hata olduğunu açık yüreklilikle kabul ediyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Türk futbolunun kaderi, yabancı hakemlerin insafına bırakılacak kadar değersiz değildir! Kendi hakemlerimize güvenmeyip çözümü yabancılarda aramak, sadece hakemlerimize değil, tüm Türk futboluna yapılmış bir hakarettir. Bu uygulama, dünya kamuoyu önünde futbolumuzun itibarını zedelemekte, Türkiye'yi kendi hakemini yetiştiremeyen bir ülke konumuna düşürmektedir.

Hakem hatalarından en çok mağdur olmuş kulüplerden birinin başkanı olarak şunu net bir şekilde ifade ediyorum: Çözüm, yabancı hakem değil; aksine, kendi değerlerimize sahip çıkmaktır! Bu topraklarda binlerce vatan evladı, gerektiğinde en adil ve en iyi şekilde maçları yönetebilecek bilgiye, birikime ve cesarete sahiptir. Yeter ki onlara güvenelim, yeter ki sistemimizi kendi öz evlatlarımızın yetişeceği şekilde inşa edelim.

Bu nedenle, Net Global Sivasspor Kulübü olarak yabancı hakem uygulamasını reddettiğimizi ve bundan sonra maçlarımızda yabancı hakem istemediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyorum. Türk futbolunun geleceği, ancak kendi hakemlerimize güvenerek ve onları destekleyerek inşa edilebilir."

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