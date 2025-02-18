Ömer Erdoğan: Son maçlarda hakkımız yendi

Gaziantep FK deplasmanından son dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapatan Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve cemiyet üyeleri antrenmana ziyarette bulunarak, futbolculara tatlı ikram edip, moral desteğinde bulundu.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep maçının kendileri için çok talihsiz geçtiğini belirterek, "Uzatmalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Hak ettik mi? Bence hak etmedik. Ama şimdi önümüze bakacağız. Az evvel oyuncularımızla en son oynadığımız maçın analizini yaptık, o defteri kapattık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çok kritik, çok önemli, bizim için olmazsa olmaz bir maça çıkacağız. Tek düşüncemiz, tek gayemiz, başka düşüncemiz olmayan bir 3 puan var. Buradan kesinlikle galip gelip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biraz nefes almamız gerekiyor. Buradan taraftarlardan ricam, evet son dönemde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Üzdük onları. Üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Ama her şeyi bir kenara bırakıp bu hafta kenetlenmemiz lazım. Bir tane Sivasspor var. Sivasspor'un da düzlüğe çıkması için, yine önüne daha sağlıklı bakması için bir fırsat var. Burada taraftara rica ediyorum. Stadı dolduralım. Herkes gelsin maça, ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olsunlar. Çok ihtiyacımız var. Her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğumuz bir maça çıkıyoruz. Onlardan rica ediyorum. Küskünlüğü veya dargınlığı bir yana bırakalım, takımımıza sahip çıkalım. Dediğim gibi inşallah biz de onları bu hafta sonu mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'VAR'DA MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR'

Son maçlarda hakem kararlarının aldıkları kötü sonuçlarda etkili olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Normalde hakemlerle ilgili çok yorum yapan bir teknik direktör değilim ama çok canımız acıdı. Eyüpspor maçında son dakika uzatmada yediğimiz golde yarı otomatik VAR sistemin çalışmaması, görünmeyen bir pozisyonda maalesef golü vermesi, devamında Beşiktaş maçında son dakikalarda Bekir'e yapılan yüzde 100 bir penaltı pozisyonları, bütün kanallar, yayıncı kuruluştaki hakem arkadaşlarımız, hocalarımızın yüzde 100 penaltı olduğu söylediği bir pozisyonda VAR'a bile gidilmemesi, en son oynadığımız Gaziantep maçında Manaj'a yapılan şiddetli harekete yine bütün basında kırmızı kart olduğu söylenen pozisyonda VAR'a gidilmemesi, kart bile verilmemesi, devamında yediğimiz açıkçası golde bize yapılan faulün ters tarafa verilip, atılan frikikte bariz yaklaşık bir metrelik ofsaytı görmemesi, dönen top sonrası yediğimiz gol gerçekten çok canımızı acıtıyor. Bunlar önemli puan kayıpları. Tabii ki biz bu hakem hatalarına sığınmak istemiyoruz ama biz burada hakkımızı aramak istiyoruz. Adil bir yönetim istiyoruz. Özellikle bu hafta yine çok kritik bir maçta federasyondan ricam iyi bir hakem yollanması, çünkü ligin kaderini etkileyecek bir maç. Bu maç çok önemli. Burada herhangi bir takıma hata yapılsın istemiyoruz. Ne bize, ne rakibimize ama dediğim gibi eğer VAR varsa, VAR'da müdahale etmesi gerekiyor. Maalesef bu son saydığım üç maçta VAR'da müdahale bile olmadı ve bizim açıkçası hakkımız yendiğini düşünüyorum. Bu konuda üzgünüz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür hatalar yaşamayız" diye konuştu.

'HER MAÇ 2-3 OYUNCU EKSİLİYORUZ'

Son haftalarda sakatlık ve cezalar nedeni ile de sıkıntı yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Son bir ayda hem sakatlıklarla ilgili hem kart cezalısı cezalarla ilgili sıkıntılarımız var. Her maçta 2-3 oyuncu maalesef eksiliyoruz. Zaten dar bir kadromuz var. İnşallah onlarda bir an önce aramıza katılırsa hem oyuncu seçeneğimiz, hem kulübemiz zenginleşir, daha da güçlü bir Sivasspor oluştururuz" ifadelerini kullandı.