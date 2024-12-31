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Haberler Sivasspor Elazığspor 0-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Elazığspor 0-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çimentaş Elazığspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 19:34
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Elazığspor 0-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çimentaş Elazığspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 2. yarı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çimentaş Elazığspor, ilk hazırlık maçında Sivaspor'la karşı karşıya geldi. İlk devrede Süper Lig ekibiyle başabaş bir oyun sergileyen bordo-beyazlılar maçın hemen başında Maksut'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Maksut'un aşırtma vuruşu üst direkten geri geldi. Bordo-beyazlılar 43. dakikada Sivasspor'dan Alex Pritchard'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

2. yarıda Sivasspor Emrah Başsan'la bir gol daha buldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Elazığspor 2. hazırlık maçında 3. Lig ekibi Aliağa FK ile karşılaşacak.

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