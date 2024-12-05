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Haberler Sivasspor Çıkış maçımız

Çıkış maçımız

3 maçtır kazanamayan Yiğidolar'da Bülent Uygun, "Galatasaray’a karşı iyi bir oyun ortaya koyarak galip geleceğiz. Galatasaray maçı, bizim çıkış maçımız olacak” diye umut dağıttı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Çıkış maçımız

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde son 3 maçtır kazanamayan ve çıkış arayan kırmızı- beyazlılarda teknik direktör Bülent Uygun takımını, mutlak galibiyet parolasıyla güçlü rakibine karşı hazırlıyor. Antrenmanlarda futbolcularıyla bire bir ilgilenen Uygun, taktik çalışmalarda sarı-kırmızılıların zaafları üzerinde durarak takımını zorlu maça hazırlıyor.

HEDEFİMİZ AVRUPA

SüperLig'de 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 18 puan toplayabilen Yiğidolar, sahasında ise 3 maçtır kaybetmiyor. Taraftar desteğini de arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyleyen Bülent Uygun, "Lider Galatasaray'a karşı iyi bir oyun ortaya koyarak galip geleceğiz. Galatasaray maçı, bizim çıkış maçımız olacak. Hedefimiz her zamanki gibi Avrupa kupaları" diye iddialı konuştu.

SİVASSPOR'DA 2 SAKAT VAR

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Kırmızı- beyazlılarda orta saha Samuel Moutoussamy ve defans oyuncusu Mehmet Albayrak, sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.

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