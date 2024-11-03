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Haberler Sivasspor

Sivas'tan 3'te 3

Varesanovic’e Gambiyalı stoperinin iki şık golüyle karşılık vererek 3’te 3 yapan Yiğidolar, ligde maç fazlasıyla 5’inci sıraya yükseldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Sivas'tan 3'te 3

Süper Lig'in formda iki ekibi, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hemen başında Olawoyin'in asistinde Varesanovic ile öne geçti: 0-1. Ardından Sivas ekibinde Moutoussamy ve Koita, Rizespor'da ise Varesanovic ile Sowe, yakaladıkları gollük pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 1-0 Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

FRİKİKTEN AVLADI

İkinci yarıya golle başlayan ise Sivasspor oldu. 49'da Sonko frikikten şık bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. Uğur'un 61'deki ortasında maçın yıldızı Sonko, kafayla takımını öne geçirdi: 2-1. Uğur'un 72. dakikada kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan buna rağmen skoru korumayı başaran kırmızı-beyazlılar, 3'te 3'le tırmanışını sürdürdü. Rize ekibi ise art arda 2 galibiyetin ardından kayıp yaşadı.

İSTİFADAN DÖNDÜ

Sivas'ta Türk futbolunda özlenen görüntüler yaşandı. Sivas, maç öncesinde Rizespor taraftarlarını bağrına bastı. Her iki takımın taraftarları şehir içerisinde kol kola gezdi. Taraftarlar, şehir meydanında Rizespor marşı eşliğinde horon oynayıp kardeşlik ve dostluk mesajları verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı. Uygun, "Ben normalde istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas'ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi

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