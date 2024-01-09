Sivasspor iddialı

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Sivasspor, bu maçın ardından ligde çıktığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Evinde İstanbulspor'u 1-0 yenen Yiğidolar, son olarak Bülent Uygun'la ilk maçında Kayserispor'u 3-1 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. LİGDE 18 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 10. sıraya yükseldi. Sivasspor, erteleme maçında Perşembe günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sivas ekibi, güçlü rakibini de eli boş gönderip 3'te 3 yapmak amacında.