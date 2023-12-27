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Sivas'a sağ bek

Sivasspor, Kosova Milli Takımı’nın sağ beki Thaqi’nin peşinde. Kosova’da Balkani’de oynayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu da transferi doğruladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Sivas'a sağ bek

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen, son olarak sahasında İstanbulspor'u 1-0'la geçen Sivasspor, kadrosunu takviye etmek için transfere hız verdi. Kosova Football EN sayfasında yer alan habere göre; Yiğidolar, Kosova Ligi'nde FC Balkani forması giyen sağ bek oyuncusu Thaqi ile ilgileniyor.

OCAKTA NETLEŞİR

Transferiyle ilgili konuşan Thaqi, Sivasspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Tecrübeli savunmacı, henüz resmi bir teklif olmadığını ancak her şeyin ocak ayı transfer döneminde belli olacağını vurguladı. Sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Kosovalı futbolcu, bu sezon 29 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

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