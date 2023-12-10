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Sivasspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanda TÜMORSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 12:09
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Sivasspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip 15 puan topladı.

Sivasspor'da, Konyaspor maçı öncesinde Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

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