Rennes'in gözü Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'ta

Fransız ekibi, Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Ligue 1 temsilcsi, bir kez daha transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Yiğidolar'da bu sezon bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Yunus Emre Konak, Fransız ekibinin transfer hedefleri arasına girdi. The Guardian'ın her yıl belirlediği 60 genç yetenek arasında gösterilen Yunus Emre Konak, geleceği merak edilen isimler arasında yer alıyor.

RENNES ARA TRANSFERDE SİVASSPOR'A TEKLİF SUNABİLİR

Rennes'in ara transfer döneminde Sivasspor'a teklifini sunabileceği belirtildi.

Rennes, Türkiye'den daha önce Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmıştı.