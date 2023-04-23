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Rıza Çalımbay'dan depremzede Abdullah'a 23 Nisan jesti!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle teknik direktörlük görevini depremzede Abdullah Özkan'a emanet etti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 13:16
Rıza Çalımbay'dan depremzede Abdullah'a 23 Nisan jesti!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini depremzede Abdullah Özkan'a devretti.
6 Şubat'ta meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen çocuklardan biri de Malatya'da yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Özkan oldu. Yaşadı evin ağır hasar görmesinin ardından genç Abdullah ve ailesi Sivas KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne yerleştirildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugünkü antrenmanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini bir süre Abdullah Özkan'a devretti. Takımla birlikte antrenman sahasına çıkan Abdullah, futbolculara ısınma hareketleri yaptırdı. Düdüğünü Abdullah'a hediye eden Çalımbay, yapması gereken şeyler konusunda sık sık Abdullah'a yardımcı oldu.

Antrenmanın ardından duygularını ifade eden Abdullah Özkan, "Çok mutlu oldum. Hayalim futbolcularla tanışmaktı, gerçekleşti. Çok güzel anılarım oldu burada. Futbolcularla tanıştım, ağabeylerimi çok seviyordum. Bana bu imkanı veren Rıza Çalımbay'a çok teşekkür ederim" dedi.

Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz da genç Abdullah'a Sivasspor forması hediye etti.

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