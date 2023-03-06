Sivasspor Fiorentina maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya ekibi Fiorentina'ya konuk olacak temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe saat 23.00'te Artemio Franchi Stadı'nda karşılaşacak.