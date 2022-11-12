Sivasspor Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. haftanın karşılaşmasında Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Süper Lig'de zor günle geçiren iki takımda kazanarak üst basamaklara yükselmek istiyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Goutas, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Max Gradel, Mustapha Yatabare
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur, Glumac, Allyson, Popov, Sackey, Serkan, Avounou, Del Valle, Geraldo, Umut Nayir
SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Sivasspor - Ümraniyespor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 14:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.