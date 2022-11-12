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Sivasspor Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Avrupa'da grubunu zirvede tamamlayan Sivasspor galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor deplasmanda kazanarak ligin dibinden kurtulmak istiyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:50
Sivasspor Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. haftanın karşılaşmasında Sivasspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Süper Lig'de zor günle geçiren iki takımda kazanarak üst basamaklara yükselmek istiyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Goutas, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur, Glumac, Allyson, Popov, Sackey, Serkan, Avounou, Del Valle, Geraldo, Umut Nayir


SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Sivasspor - Ümraniyespor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 14:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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