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Yiğido seferber

Avrupa Ligi maçı biletlerini satın alan Sivas Belediyesi ücretsiz dağıtacak. Rıza Çalımbay, taraftarları kritik randevuya çağırdı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Yiğido seferber

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Malmö ile oynayacağı rövanş maçının biletlerini satın alan Sivas Belediyesi, biletleri taraftarlara ücretsiz dağıtacak. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye olarak desteğimizi böyle göstermek istedik. Sivasspor sevdalıları Yiğidoları da stadyuma davet ederek, takımımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını rica ediyoruz" dedi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da başarı yakalanması için camianın bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Malmö maçının bunun için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Çalımbay, "Tek isteğimiz taraftarların maça gelmesi ve takımlarına manevi yönden destek vermesi. Pandemi sonrası taraftar gelmedi. Aynı sıkıntıyı yaşamamak için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Destek bekliyoruz" diye konuştu.

DIA SABA SİFTAH YAPTI
Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, takımla beraber ilk idmanına çıktı. İlk çalışmasında bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da idman öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. 1 yıllık sözleşme imzalanan İsrailli on numara, Alanyaspor maçı öncesinde stadyuma gelen taraftarları selamlamıştı. Son olarak Al-Nasr forması giyen tecrübeli oyuncu, 29 maçta 13 gol, 9 asistle oynadı.

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