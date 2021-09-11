Çalımbay iddialı

Sivasspor, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Şampiyonluk adayı sarı-lacivertlilerin ligde 3'te 3 yaptığını hatırlatan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Çok güzel, çok çekişmeli bir maç olacak. Biz her zaman içeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz, bu maçta da aynı şekilde galibiyet için oynayacağız. Bizim zaten deplasmanda da içeride de rakibimiz kim olursa olsun puan için oynuyoruz" diye iddialı konuştu. Çalımbay, Kayode'nin cezalı, James'in de sakat olduğunu belirtip, ellerinde tek forvet Yatabare'nin kaldığını sözlerine ekledi.