Sivasspor'a iki dinamo

Geniş ve alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan Sivasspor, ilk transferini Gençlerbirliği'nden Sefa Yılmaz'ı alarak gerçekleştirmişti. Yiğidolar, orta sahaya takviye için de iki ismi mercek altına aldı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibi Crotone'de oynayan 26 yaşındaki Eduardo Henrique ve Galatasaray'da kiralık forma giyen 25 yaşındaki Etebo'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

İKİSİNDEN BİRİ OLACAK

İtalya Serie A'dan düşen kırmızı-lacivertlilerde 19 maçta boy gösteren Brezilyalı Henrique'in kulübü Sporting Lizbon'la 2024'e kadar kontratı var. Etebo'nun da İngiltere Championship ekibi Stoke City'le sözleşmesi 2023'te bitecek. Kırmızı- beyazlı kurmaylar, her iki futbolcu için tüm şartları zorluyor. Kiralık formülünün de masada olduğu pazarlıklarda, yönetimin iki oyuncudan birisine kırmızıbeyazlı formayı giydireceği öğrenildi.

DEENEY ISRARI BİTMİYOR

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın alınması için rapor verdiği Troy Deeney konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki ilk temasta olumsuz yanıt alınan Watford'lu golcü için yeniden girişimlere başlayan Yiğidolar, bu sefer transferi bitirmekte kararlı. Kırmızı- beyazlı yönetimin Premier Lig'e yükselen Watford'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosuna katabilmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Deeney, geçen sezon 19 maçta 7 gol, 3 asist yaptı.