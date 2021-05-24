Haberler Sivasspor Son dakika transfer haberi: Rıza Çalımbay Patrick Etoga’yı istiyor

Son dakika transfer haberi: ’yı istiyor

Son dakika transfer haberi: Teknik Direktörü , ’da forma giyen 28 yaşındaki defans ’u kadrosuna katmak istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59
Son dakika transfer haberi: Rıza Çalımbay Patrick Etoga’yı istiyor
'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda 'ya gitmeyi garantileyen , transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör , 'da forma giyen stoper 'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

RIZA ÇALIMBAY BİZZAT İZLEDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde . Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu.
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