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’da maçı öncesi 6 eksik!

’in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü ’ye konuk olacak olan ’da 6 eksik bulunuyor. 'da , , , , ve , zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
Sivasspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik!

, 'in 41. haftasında deplasmanda ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları olan defans oyuncularından , , ile başarılı orta saha , kaleci ve golcü futbolcu , zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan , bugün 'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak bu kentte kampa girecek.

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