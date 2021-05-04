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5. harika

Yiğidolar, ’i de Gradel’le yıktı. 16 maçlık yenilmezlikle 5.’liğe kuruldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
5. harika Sivas
Süper Lig'de kasırgası dinmiyor. Yiğidolar, 5. sıra için çekiştiği 'i de devirip, yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı ve 5. sıraya yerleşerek Avrupa kupaları için büyük bir avantaj sağladı. Galibiyet golünü yaklaşık 25 metreden ağlara gönderen Gradel'in bir şutu da direkten döndü. Üst üste 2. galibiyetini alan ekibi, 16 maçlık yenilmezlik serisiyle de kulüp rekorunu geliştirirken, puanını 58'e yükseltip plakasını da yakaladı. Gaziantep ise evinde art arda 2. mağlubiyetini alırken, 5.'lik yarışında yara aldı.

GRADEL ŞOV
Gaziantep'te Sivas'a galibiyeti getiren golü atan Gradel, gol sayısını 10'a yükseltip, resitalini sürdürdü. yıldız, 12 de asist yaptı.
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