Yiğido Malatya'dan kaçamadı

Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:46Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
SüperLig'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Sivasspor, Y.Malatya'yı elinden kaçırdı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 17'de Erdoğan'la öne geçti. Hemen 8 dakika sonrasında ev sahibi, eşitliği sağladı. 25'te Chebake'nin ortasında Fofana beraberliği getirdi: 1-1. Bu gole fazla sevinemeyen sarı-kırmızılılar, kalesinde 2. golü gördü. Erdoğan'ın sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı Sivas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Malatya ekibi, 63'te Tetteh'le beraberliği sağladı. Ahmed'in ortasında Tetteh kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Tetteh, ağları havalandırdı: 2-2. Kalan sürede skor değişmedi ve mücadele 2-2 bitti.