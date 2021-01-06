Haberler Sivasspor Yiğido Malatya'dan kaçamadı

'dan kaçamadı

, iki kez öne geçtiği deplasmanında 1 puana razı oldu. ’un galibiyet hasreti 4, ’nun ise 3 maça yükseldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:46 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Yiğido Malatya'dan kaçamadı
Süper Lig'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren mücadelede , Y.'yı elinden kaçırdı. Maça hızlı başlayan , 17'de Erdoğan'la öne geçti. Hemen 8 dakika sonrasında ev sahibi, eşitliği sağladı. 25'te 'nin ortasında beraberliği getirdi: 1-1. Bu gole fazla sevinemeyen sarı-kırmızılılar, kalesinde 2. golü gördü. Erdoğan'ın sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen 'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı 'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Malatya ekibi, 63'te Tetteh'le beraberliği sağladı. Ahmed'in ortasında Tetteh kafayı vurdu. Kaleci topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Tetteh, ağları havalandırdı: 2-2. Kalan sürede skor değişmedi ve mücadele 2-2 bitti.
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