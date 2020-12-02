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'da Yatabere'den maçı yorumu! "Galibiyet için çıkacağız"

'nde sahasında 'i konuk edecek olan 'da tek hedef galibiyet. Yiğidolar'ın golcü futbolcusu kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu ve corona virüsünü atlatmasının ardından kendini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:04 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:05
Sivasspor'da Yatabere'den Villarreal maçı yorumu! "Galibiyet için çıkacağız"

I Grubu'ndaki 5. maçında sahasında ekibi ile karşılaşacak olan DG 'da deneyimli oyuncu , Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Yatabare, "Yarınki maç bizim için çok önemli. Öncelikle buradan puan alarak çıkmak zorundayız. Tabii ki korona yüzünden eksiklerimiz mevcut ve sakat arkadaşlarımız var. Bunları bahane olarak sunamayız çünkü kazanmamız gereken bir maç var. Bu sebeple yarınki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Corona olduğum günleri zor geçirdim. Ama sonrasında gereken antrenmanları yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

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