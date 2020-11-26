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Qarabağ (Karabağ) - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Ligi

Avrupa Ligi I Grubu 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fatih Terim Stadyumu'nda Qarabağ ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor maçını izle...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:47
Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KARABAĞ: ŞAHRUDDIN, QARAYEV, MEDINA, MATIC, ZOUBIR, İBRAHİMLİ, OZOBIC, BAYRAMOV, CAFERGULIYEV, GUERRIER, KWABENA

SİVASSPOR: SAMASSA, UĞUR, CAMARA, GOİANO, CANER, COFİE, CLAUDEMİR, ROBİN, YASİN, KONE, GRADEL

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, 26 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae olacak.

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