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, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı

'ndeki temsilcimiz , ekibi Macarcai Tel-Aviv ile oynaycağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı, Kulüp Başkanı ve asbaşkan de takip etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:20
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup , I Grubu 2. haftasında yarın Macarcai Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı ve asbaşkan de takip etti.

Futbolcular, idmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyeme başladı.

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