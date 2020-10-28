Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın Macarcai Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Futbolcular, idmanın ardından kampa girerek, maç saatini bekleyeme başladı.