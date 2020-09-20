Sivasspor, Erzurum hazırlığını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Daha sonra top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.