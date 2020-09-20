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, hazırlığını tamamladı

'in 2. haftasında bugün deplasmanda Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Sivasspor, Erzurum hazırlığını tamamladı

, 'in 2. haftasında bugün deplasmanda Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Daha sonra top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

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