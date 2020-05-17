Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler... - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler...

'da herkese izin! Kaleciler...

Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler...

Virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 12 Haziran'da mücadelelere start verilmesinin duyurulması sonrası, Demir Grup 'da çalışmalar başladı. Başarılı ekipte tüm futbolculara izin verilirken kaleciler çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara teknik direktör tarafından izin verilirken, kaleciler ise idman yaptı.

Basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Muhammet Can Tuncer kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın iki grup halinde antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.

  1. 17.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA