Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler...
Virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 12 Haziran'da mücadelelere start verilmesinin duyurulması sonrası, Demir Grup Sivasspor'da çalışmalar başladı. Başarılı ekipte tüm futbolculara izin verilirken kaleciler çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte futbolculara teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından izin verilirken, kaleciler ise idman yaptı.
Basına kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Muhammet Can Tuncer kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekibin yarın iki grup halinde antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'da herkese izin! Kaleciler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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