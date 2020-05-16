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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Sivasspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!

ekiplerinden Demir Grup 'da futbolcular, teknik heyet, idari kadro ve tüm personeller corona virüsü (Covid-19) testine girdi. Yapılan açıklamaya göre herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

'dan sevindirici haber geldi. Corona virüsü testine giren kırmızı-beyazlılarda pozitif bir vakaya rastlanmadı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  1. 16.05.2020
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