Sivasspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik heyet, idari kadro ve tüm personeller corona virüsü (Covid-19) testine girdi. Yapılan açıklamaya göre herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Sivasspor'dan sevindirici haber geldi. Corona virüsü testine giren kırmızı-beyazlılarda pozitif bir vakaya rastlanmadı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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